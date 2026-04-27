Atletica, Allyson Felix: "Torno in pista per partecipare a Los Angeles 2028"

27 Apr 2026 - 23:33

L'atleta statunitense Allyson Felix, la più decorata nella storia olimpica, tornerà alle competizioni per tentare di qualificarsi ai Giochi del 2028 a Los Angeles, dove compirà 42 anni. Lo ha annunciato in un'intervista alla rivista Time. La velocista con 11 medaglie olimpiche, di cui sette d'oro, si era ritirata nel 2022 ma la prospettiva di partecipare ai Giochi da casa sua, a Los Angeles, la spinge a tentare questa scommessa: "È un ritorno alle origini unico", spiega al Time. "E questa è l'unica cosa che poteva spingermi a tornare". Tuttavia, per vivere questa "storia d'amore con Los Angeles", questa grande figura dell'atletica americana degli ultimi 20 anni dovrà riuscire a superare le implacabili selezioni nazionali: "So che a 40 anni non sono più al massimo della mia forma fisica, non mi faccio illusioni su questo", concorda. "A questa età probabilmente dovrei restare a casa e prendermi cura dei miei figli, ma semplicemente: perché no? Roveschiamo il tavolo! Attacchiamo, mostriamoci vulnerabili". L'atleta, madre di due bambini di 7 e 2 anni, non ha intenzione di partecipare a incontri regolari sul circuito. Ma dovrà comunque correre per poter accedere alle selezioni americane. Insieme al suo vecchio allenatore, Bob Kersee, deve stabilire un programma di allenamento per il prossimo ottobre e tornare in gara nel 2027. Per Allyson Felix, che oltre alle sue 11 medaglie olimpiche ha vinto 18 medaglie ai Mondiali, Los Angeles rappresenterebbe la sesta edizione dei giochi. La sua ultima grande competizione risale all'estate del 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, tre anni dopo aver dato alla luce sua figlia Camryn nel 2018.

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