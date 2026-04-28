Nba: Oklahoma in semifinale play off, Denver evita l'eliminazione

Gli Oklahoma City Thunder si qualificano alla semifinale play off della Western Conference, dopo aver colto la quarta vittoria di fila sui Phoenix Suns. Denver invece evita l'eliminazione, battendo Minnesota. I Thunder, detentori dell'anello Nba, hanno dominato la serie del primo turno dell'Ovest: il quarto e decisivo punto è arrivato con un 131-122 a Phoenix, grazie anche ai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, tra i candidati alla riconferma del titolo di MVP. "Siamo un gruppo fantastico di giovani che si divertono a giocare insieme. Giochiamo l'uno per l'altro, nessuno di noi è egoista, vogliamo tutti che gli altri abbiano successo e quando si mette insieme tutto questo, si ottiene il successo", le parole di Gilgeous-Alexander. I Thunder affronteranno una tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets nelle semifinali di conference, con Houston in vantaggio nell'altro quarto per 3-1. Nella Eastern Conference, Nikola Jokic ha dato invece il via alla rimonta dei Denver Nuggets, che sull'orlo dell'eliminazione hanno battuto 125-113 i Minnesota Timberwolves. Gara 6 è prevista a Minneapolis. Intanto Cooper Flagg, ala diciannovenne statunitense dei Dallas Mavericks, è stato eletto Rookie dell'anno.