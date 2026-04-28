Nba: Oklahoma in semifinale play off, Denver evita l'eliminazione
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Gli Oklahoma City Thunder si qualificano alla semifinale play off della Western Conference, dopo aver colto la quarta vittoria di fila sui Phoenix Suns. Denver invece evita l'eliminazione, battendo Minnesota. I Thunder, detentori dell'anello Nba, hanno dominato la serie del primo turno dell'Ovest: il quarto e decisivo punto è arrivato con un 131-122 a Phoenix, grazie anche ai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, tra i candidati alla riconferma del titolo di MVP. "Siamo un gruppo fantastico di giovani che si divertono a giocare insieme. Giochiamo l'uno per l'altro, nessuno di noi è egoista, vogliamo tutti che gli altri abbiano successo e quando si mette insieme tutto questo, si ottiene il successo", le parole di Gilgeous-Alexander. I Thunder affronteranno una tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets nelle semifinali di conference, con Houston in vantaggio nell'altro quarto per 3-1. Nella Eastern Conference, Nikola Jokic ha dato invece il via alla rimonta dei Denver Nuggets, che sull'orlo dell'eliminazione hanno battuto 125-113 i Minnesota Timberwolves. Gara 6 è prevista a Minneapolis. Intanto Cooper Flagg, ala diciannovenne statunitense dei Dallas Mavericks, è stato eletto Rookie dell'anno.