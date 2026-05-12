Nba playoff: Oklahoma elimina i Lakers, Cleveland pareggia i conti

12 Mag 2026 - 09:37

In gara-4 i Lakers, trascinati dai soliti LeBron James e Austin Reaves, se la giocano fino alla fine, ma Oklahoma City vince in volata grazie a Shai Gilgeous-Alexander a ad un sempre più sorprendente Ajay Mitchell e chiude la serie sul 4-0 tornando alle finali della Western Conference. Cleveland fatica molto nel primo tempo di gara-4, ma piazza un parziale di 24-0 a cavallo dell'intervallo lungo e grazie ad una prestazione storica da parte di Donovan Mitchell, che segna 39 dei suoi 43 punti totali nel solo secondo tempo, pareggia sul 2-2 la serie con Detroit. Di seguito tutti i risultati dei playoff Nba: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons Gara-4 1120-103 (Serie 2-2); Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder Gara-5 110-115 (Serie 0-4).

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