Tennis: Roland Garros, wild card per i veterani Monfils e Wawrinka

11 Mag 2026 - 19:32

Stan Wawrinka, tre volte campione Slam, e Gael Monfils, anch'egli prossimo al ritiro, hanno ricevuto una wild card per il Roland Garros. Wawrinka, 41 anni, ha vinto il torneo parigino nel 2015 e attualmente occupa la posizione numero 125 del ranking mondiale. Monfils, 39 anni, ha raggiunto le semifinali a Parigi nel 2008 e ora è al numero 222. Sia Wawrinka che Monfils hanno in programma di ritirarsi alla fine dell'anno e saranno entrambi omaggiati dopo le loro ultime partite a Parigi. Altri sei uomini e otto donne hanno ricevuto una wild card.

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