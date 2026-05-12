Motocross, Roczen e Suzuki campioni del Supercross Usa

Grande successo per Ken Roczen, che in sella alla Suzuki RM-Z450 del team Progressive Insurance Cycle Gear ECSTAR Suzuki, ha conquistato il titolo del Monster Energy AMA Supercross Championship 2026 nell’ultima gara il 9 maggio a Salt Lake City, negli Stati Uniti. Questa importante vittoria riporta Suzuki al vertice dell’AMA Supercross conquistando il quinto titolo della storia del marchio nella classe regina.



Il campionato AMA Supercross, organizzato dall’ American Motorcyclist Association (AMA), è considerato la principale competizione mondiale di supercross e motocross indoor. La stagione 2026 si è articolata in 17 appuntamenti disputati da gennaio a maggio negli Stati Uniti. Nel corso della stagione, il tedesco Ken Roczen ha gareggiato nella categoria 450cc con il supporto di Suzuki Motor USA, ottenendo 12 piazzamenti sul podio, incluse 5 vittorie. Il successo conquistato nel quindicesimo Round di Philadelphia gli ha consentito di assumere la leadership della classifica generale. Arrivato all’ultimo appuntamento stagionale di Salt Lake City con un solo punto di vantaggio sul diretto inseguitore, Roczen ha gestito con determinazione la pressione della gara, mantenendo il controllo della classifica e assicurandosi il titolo al termine della manche.



Takashi Ise, Managing Officer ed Executive General Manager, Motorcycle Operations dichiara: “Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenuto da Ken Roczen e del titolo conquistato nella stagione 2026 AMA Supercross. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Roczen e la Suzuki RM-Z nel corso dell’intero campionato. Dopo le difficoltà affrontate in passato a causa degli infortuni, Ken ha saputo ritrovare progressivamente competitività e continuità da quando è entrato a far parte della famiglia Suzuki. Il suo rapporto con i fan e la sua determinazione rappresentano pienamente i valori espressi dal nostro slogan ‘By Your Side’. Continueremo a supportare Roczen e il team nelle prossime sfide sportive”.