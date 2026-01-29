Nba: i Cavs battono i Lakers e omaggiano l'ex, LeBron si commuove

29 Gen 2026 - 09:33

Un video-tributo per il grande ex e LeBron James non trattiene le lacrime. A Cleveland, prima della sfida Nba poi vinta dai Cavs 129-99 sui Lakers, alla Rocket Arena l'omaggio al campione gialloviola ha esaltato pubblico e giocatori, con il fuoriclasse di Los Angeles che si copre il viso nella maglietta evidentemente emozionato. Il campo poi ha premiato i padroni di casa trascinati dal solito Donovan Mitchell (25 punti). Ai Lakers non bastano i 29 di Luka Doncic. Sorridono gli Spurs di Wembanyama che proprio grazie al francese (28 punti) si impongono 111-99 in casa degli Houston Rockets che hanno cercato di resistere con i 25 punti da Amen Thompson e i 24 da Kevin Durant. Vittoria di Indiana che batte Chicago 113-110 con una rimonta firmata da Aaron Nesmith, Cadono in casa i Boston Celtics superati da Atalanta 106-117: protagonista per gli Hawks Jalen Johnson (19 punti), mentre per Boston 21 i punti messi a segno dal leader Jaylen Brown.

Vittoria in trasferta per Orlando che nel derby della Florida supera Miami 133-124: grande prova di Paolo Banchero (31 punti e 12 rimbalzi). A Miami non basta il miglior Simone Fontecchio della stagione, con l'azzurro che segna 23 punti in meno di 20 minuti giocati. Negli altri match vittoria a Toronto di New York (119-92), successo in trasferta a Memphis per Charlotte, con gli Hornets a segno 112-97. Pratica facile per Minnesota che va a vincere a Dallas 118-105, e successo in trasferta anche per Golden State che sul campo degli Utah Jazz vince 140-124 e ringrazia Steph Curry (27 punti in 28 minuti), ben supportato da Moses Moody (26).

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:23
Australian Open, Sabalenka travolge Svitolina e vola in finale
10:36
Sci alpino, Cdm: cancellata seconda prova discesa donne Crans Montana, accorciata gara
09:33
Nba: i Cavs battono i Lakers e omaggiano l'ex, LeBron si commuove
09:29
Milano Cortina: la fiamma arriva a Trento, 30 i tedofori della staffetta
18:08
Musetti nel mirino dei social: "Non è un combattente". E a difenderlo ci pensa... Rune