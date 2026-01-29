Nba: i Cavs battono i Lakers e omaggiano l'ex, LeBron si commuove

Un video-tributo per il grande ex e LeBron James non trattiene le lacrime. A Cleveland, prima della sfida Nba poi vinta dai Cavs 129-99 sui Lakers, alla Rocket Arena l'omaggio al campione gialloviola ha esaltato pubblico e giocatori, con il fuoriclasse di Los Angeles che si copre il viso nella maglietta evidentemente emozionato. Il campo poi ha premiato i padroni di casa trascinati dal solito Donovan Mitchell (25 punti). Ai Lakers non bastano i 29 di Luka Doncic. Sorridono gli Spurs di Wembanyama che proprio grazie al francese (28 punti) si impongono 111-99 in casa degli Houston Rockets che hanno cercato di resistere con i 25 punti da Amen Thompson e i 24 da Kevin Durant. Vittoria di Indiana che batte Chicago 113-110 con una rimonta firmata da Aaron Nesmith, Cadono in casa i Boston Celtics superati da Atalanta 106-117: protagonista per gli Hawks Jalen Johnson (19 punti), mentre per Boston 21 i punti messi a segno dal leader Jaylen Brown.