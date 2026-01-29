Milano Cortina: la fiamma arriva a Trento, 30 i tedofori della staffetta

La 53esima tappa della staffetta olimpica nel tardo pomeriggio di oggi arriva a Trento. Trenta i tedofori che accompagneranno la fiamma dalle Gallerie di Piedicastello a piazza Duomo dove sarà acceso il braciere olimpico. C'è molta attesa sui nomi dei tedofori anche se alcuni sono già noti: il velista Ruggero Tita, il campione di curling Amos Mosaner e il pattinatore Matteo Anesi. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci saranno anche Nadia Battocletti, la tuffatrice Francesca Dallaprè e un'altra bandiera del curling, Orietta Bertò, e il cestista Toto Forray. Il percorso è stato definito: la fiamma dalle Gallerie passerà il ponte di San Lorenzo, il cavalcavia San Lorenzo per poi proseguire verso via Torre Vanga, via della Prepositura, via Antonio Rosmini e via Giusti. Entrerà quindi nel quartiere delle Albere, passando vicino al Muse e attraversando piazza Donne Lavoratrici per poi imboccare via Monte Baldo, quindi via Vittorio Veneto, corso Tre Novembre, via Santa Croce, piazza Fiera, largo Luigi Pigarelli, piazza Venezia per raggiungere Castello del Buonconsiglio e arrivare, alle 19.30, da via Belenzani in piazza Duomo dove si terrà l'evento di accensione del braciere olimpico. "Per consentire lo svolgimento della staffetta in sicurezza, sarà istituito un percorso dedicato ai tedofori, accompagnati da due convogli autorizzati - informa il Comune -. I provvedimenti viabilistici entreranno in vigore a partire dalle 17.45. La polizia locale presidierà tutte le 36 postazioni previste lungo il percorso, assicurando la gestione del traffico e l'assistenza alla viabilità.