Sci di fondo: Gismondi 2.a nella 10 km di Muonio, 6° Carollo

Un'ottima Maria Gismondi ha chiuso al secondo nella 10 km a tecnica libera a intervalli di Muonio che ha chiuso la tre giorni di competizioni sulla pista finlandese, valevoli per il FIS Oloksen Tykkikisat. La ventunenne poliziotta di Subiaco ha gradito le condizioni della neve, disputando una gara di vertice in tutti settori. A batterla c'è riuscita solamente la tedesca Helen Hoffmann, impostasi con il tempo complessivo di 27'09"2 e un vantaggio di 13"6 sulla nostra rappresentante, terzo posto per l'altra teutonica Pia Fink a 15"2. nella top ten registriamo anche la presenza di Caterina Ganz, giunta al traguardo con un ritardo di 43"7, piazzate le altre azzurre: Badine Laurent 15sima a 1'17"9, Iris De Martin Pinter 16sima a 1'22"0, Federica Cassol 22sima a 1'47"5 e Nicole Monsorno 24sima a 1'56"2. Nella 10 km maschile è arrivata un'altra vittoria tedesca con Anian Sossau-Daubermann in 23'26"4 davanti al norvegese Preben Horven e al finlandese Joni Maki. Bel sesto posto di Martino Carollo, che ha preceduto Elia Barp 17simo, Simone Daprà 22simo, Federico Pellegrino 23simo, PAolo Ventura 24simo, Lorenzo Romano 34simo e Michael Hellweger 59simo.