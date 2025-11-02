NBA, Fontecchio: "A Miami un gioco più europeo, è l'ideale per me"

In estate è passato da Detroit a Miami all’interno di una trade che ora, dopo la prima manciata di partite di regular season, sembra aver regalato a Simone Fontecchio un’occasione quasi imperdibile. Agli ordini di coach Erik Spoelstra, infatti, l’azzurro sta fin qui giocando quella che è forse la sua miglior pallacanestro dall’inizio dell’avventura in NBA: "Sì, è cambiato sicuramente il sistema di gioco in cui mi trovo, il modo di giocare che abbiamo in attacco che è molto più corale, ci si divide un po' le responsabilità tra tutti i giocatori in campo e c'è molto più coinvolgimento da parte di tutti. Mi trovo a gestire un po' più di palloni, è vero, e a uscire più spesso dai blocchi e quindi ho più opportunità di essere incisivo".