Nba, gli Heat al fianco di Rozier: "Vinciamo per lui"

Lo scandalo scommesse, con l'arresto di Terry Rozier di Miami e del coach di Portland, Chauncey Billups, è stato al centro dell'attenzione nella seconda giornata del campionato Nba, che nella notte italiana ha visto la disputa di una dozzina di partite. In particolare, gli Heats hanno vinto ampiamente, 146-114, a Memphis ma non prima di aver espresso tutta la loro vicinanza a Rozier, sospettato di aver partecipato a un giro di scommesse truccate, che è libero dopo il pagamento di una cauzione ma sospeso dalla Nba. Il capitano di Miami, Bam Adebayo, ha espresso il suo "pieno sostegno" al compagno. "Come squadra, siamo qui per lui, col massimo supporto - ha detto Adebayo -. Preghiamo per lui, continuiamo a incoraggiarlo e vogliamo vincere le partite per andare avanti", ha aggiunto Adebayo. Rozier era già stato indagato due anni fa per una vicenda di scommesse dalla Nba, che aveva concluso che non vi erano "prove sufficienti".