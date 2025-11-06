Canottaggio, Mondiali Beach Sprint: promosse sei barche dopo la prima giornata

Dopo la prima giornata del Mondiale di Beach Sprint, l’Italia avanza con quattro barche agli ottavi di finale (singolo Under 19 maschile, singolo Under 19 femminile, singolo maschile, doppio misto) e due ai quarti di finale (doppio Under 19 maschile, doppio Under 19 femminile). Un equipaggio (doppio misto Under 19) avrà bisogno del secondo time trial per accedere agli ottavi, un altro (quattro di coppia misto con timoniere) di un recupero per entrare nei quarti.



Federica Cesarini e Federico Ceccarino realizzano la quinta prestazione cronometrica nel doppio misto. Gli azzurri completano il loro time trial in 2.24.94, con un ritardo inferiore ai tre secondi e mezzo rispetto ai lituani Jancionis e Kazlauskaite. Giovanni Ficarra si piazza quinto nel primo affollatissimo time trial disputato con ben 37 atleti al via. Il tempo è pari a 2.35.59, quattro secondi e sessantasei centesimi più lento rispetto al tedesco Moritz Wolff. Per singolo maschile e doppio misto prossimo impegno sabato mattina in occasione degli ottavi di finale. L’ottavo tempo non è sufficiente al quattro di coppia misto con timoniere per accedere ai quarti. Sempre sabato mattina, in apertura di programma, nuova possibilità per i campioni mondiali e vicecampioni olimpici “flat” Andrea Panizza e Giacomo Gentili in gara insieme a Ilaria Bavazzano e Maria Elena Zerboni con al timone Ficarra.



Tra gli Under 19 ottimo avvio per Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano, rispettivamente quarto e sesta dopo il time trial. Gli ottavi di finale saranno, per le loro, programmati a partire dalle 11:30 di domani. I doppi Under 19 maschile (Stefan Domenic Magazzù, Andrea Sciavicco Fasano) e femminile (Barbara Cilli, Maja Antoni) concludono la loro prova rispettivamente al quarto e al quinto posto. Quarti di finale per entrambi gli equipaggi a partire dalle 13:25 di domani. Il doppio misto U19 (Pasquale Tamborrino, Silvia Messina) dopo il decimo posto di stamattina sarà in gara domani alle 8.43 nel secondo time trial per cercare di accedere agli ottavi di finale, in programma alle 12.45.