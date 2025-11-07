Milano-Cortina, Malagò: "Mi fido di chi scrisse le regole delle Olimpiadi"

"Da sei anni, nel mio ruolo di guida della Fondazione Milano Cortina, mi fido di un governo e di un'Avvocatura dello Stato che hanno messo nero su bianco la natura privata della Fondazione come lo era quella che fu istituita per provare a portare i Giochi estivi a Roma. Allo stato dei fatti non è possibile un'interpretazione diversa. E non sarò certamente io a mettere in discussione una regola dello Stato". Così Giovanni Malagò intervistato dal Corriere della Sera. "Se dico che sono preoccupato, preoccupo tante altre persone, se dico che non mi preoccupo qualcuno penserà che me ne frego - aggiunge -. Sono certamente sotto pressione ma operare in queste condizioni per me è un'abitudine. Il mio lavoro è di natura totalmente volontaristica e va avanti nel rispetto delle regole che hanno fatto altri e che a me sembrano limpide. Sarebbe utile però fare un po' di chiarezza".