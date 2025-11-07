Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Malagò: "Mi fido di chi scrisse le regole delle Olimpiadi"

07 Nov 2025 - 09:41

"Da sei anni, nel mio ruolo di guida della Fondazione Milano Cortina, mi fido di un governo e di un'Avvocatura dello Stato che hanno messo nero su bianco la natura privata della Fondazione come lo era quella che fu istituita per provare a portare i Giochi estivi a Roma. Allo stato dei fatti non è possibile un'interpretazione diversa. E non sarò certamente io a mettere in discussione una regola dello Stato". Così Giovanni Malagò intervistato dal Corriere della Sera. "Se dico che sono preoccupato, preoccupo tante altre persone, se dico che non mi preoccupo qualcuno penserà che me ne frego - aggiunge -. Sono certamente sotto pressione ma operare in queste condizioni per me è un'abitudine. Il mio lavoro è di natura totalmente volontaristica e va avanti nel rispetto delle regole che hanno fatto altri e che a me sembrano limpide. Sarebbe utile però fare un po' di chiarezza". 

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona con Bolle

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

Boxe, The Art of Fighting

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

09:41
Milano-Cortina, Malagò: "Mi fido di chi scrisse le regole delle Olimpiadi"
23:21
Rugby, l'Italia perde Lamaro per la sfida all'Australia
22:20
Canottaggio, Mondiali Beach Sprint: promosse sei barche dopo la prima giornata
22:04
Tennis, Atp Metz: Sonego in semifinale, battuto Altmaier in due set
21:52
Tennis, Atp Metz: Berrettini eliminato ai quarti