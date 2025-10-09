Logo SportMediaset
Nba, Durant apre alla reunion con Westbrook: "Sarebbe fantastico"

09 Ott 2025 - 14:45
© Getty Images

© Getty Images

Un incrocio nel grande traffico del mercato Nba che potrebbe far ritrovare, nove anni dopo, Kevin Durant e Russell Westbrook in squadra insieme. L'ultima volta era stata a Oklahoma nel 2016, prima del trasferimento di Durant, proprio ai Warriors che poche settimane prima avevano infranto i sogni dei Thunder nelle finali di Conference.

Sono passati anni in cui non sono mancate, tra Westbrook e Durant, frecciate e incomprensioni. Ora, però, a Houston c'è bisogno di una guardia dopo l'infortunio di VanVleet, e lo stesso Durant (arrivato quest'estate ai Rockets) ha commentato così l'ipotetico arrivo dell'ex Nuggets, attualmente senza squadra: "Sarebbe bellissimo averlo in squadra, Russ è una leggenda e merita un posto in NBA".

