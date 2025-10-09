Oysho Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia agli ottavi: domani la sfida a Esbri e 'Capitan America' Ruiz

Nel tabellone femminile, nulla da fare per Giorgia Marchetti e Lea Godallier: l'azzurra e la francese sono state battute da Ale Salazar e Martina Calvo con il punteggio di 6-1 6-3. Per il talento classe 2008 e la leggenda spagnola, negli ottavi, un'altra italiana, Carolina Orsi, e l'argentina Martina Fassio. Ad aprire il programma sul Centrale dell'Allianz Cloud erano state Marina Guinart e Veronica Virseda con il 6-3 6-1 a Ksenia Sharifova e Virginia Riera. Avanti anche le 'Martas', Barrera e Caparros, così come Martinez Gomez/Rodriguez e Canovas/Laia Rodriguez, queste ultime avversarie domani di Paula Josemaria e Ari Sanchez.