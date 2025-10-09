Nuoto: furto Singapore, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. Lo ha deciso la procura della Federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità. La federnuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti.