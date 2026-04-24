Nazionale Arrampicata, annunciato il nuovo main sponsor Allianz

24 Apr 2026 - 11:01
© Ufficio Stampa

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La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) ha siglato una partnership strategica con Allianz Italia, che diventa ufficialmente il Main Sponsor della Nazionale azzurra. L'accordo, di durata quadriennale, accompagnerà gli atleti della disciplina lungo tutto il ciclo agonistico che culminerà nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, garantendo il supporto necessario per affrontare Coppe del Mondo, Europei e Mondiali. Il marchio Allianz sarà visibile sul materiale tecnico, sulle divise da gara e durante i principali eventi federali, suggellando un'unione fondata su valori condivisi come determinazione, sicurezza e resilienza.

Il Presidente della FASI, Davide Battistella, ha accolto con orgoglio l'intesa, definendola un segnale della crescente credibilità del movimento, mentre Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz, ha sottolineato l'importanza di sostenere una disciplina che educa al superamento dei limiti e all'inclusione, con un occhio di riguardo per i giovani e il settore paralimpico.

Questa partnership punta a consolidare l'arrampicata sportiva come strumento di sviluppo personale e benessere, rafforzando la visibilità internazionale del team azzurro verso il traguardo olimpico.

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