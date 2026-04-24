Nazionale Arrampicata, annunciato il nuovo main sponsor Allianz

La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) ha siglato una partnership strategica con Allianz Italia, che diventa ufficialmente il Main Sponsor della Nazionale azzurra. L'accordo, di durata quadriennale, accompagnerà gli atleti della disciplina lungo tutto il ciclo agonistico che culminerà nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, garantendo il supporto necessario per affrontare Coppe del Mondo, Europei e Mondiali. Il marchio Allianz sarà visibile sul materiale tecnico, sulle divise da gara e durante i principali eventi federali, suggellando un'unione fondata su valori condivisi come determinazione, sicurezza e resilienza.