Nuoto: Italia non parteciperà Europei paralimpici in Turchia

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (Finp) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. La scelta, sofferta ma decisa all'unanimità, è maturata dopo un'attenta analisi della situazione internazionale e a seguito di consultazioni con le autorità competenti. Al centro della decisione, le crescenti tensioni geopolitiche nell'area, che hanno spinto i vertici federali a mettere in discussione la sicurezza e la serenità necessarie per la delegazione azzurra. "La tutela e l'incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta," si legge in una nota interna della Federazione. "In un contesto di instabilità come quello attuale, abbiamo ritenuto doveroso anteporre la sicurezza di ogni membro della squadra a qualsiasi obiettivo agonistico". La Finp ribadisce il proprio rammarico per la mancata partecipazione a un evento sportivo di tale rilievo, ma sottolinea come la responsabilità verso i propri tesserati resti il principio cardine su cui basare ogni scelta istituzionale, con l'auspicio che il panorama globale consenta presto un ritorno alle competizioni in piena sicurezza.