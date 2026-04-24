Nuoto fondo: World Cup ad Ibiza, Taddeucci sesta nella 10 km

24 Apr 2026 - 11:54
© Getty Images

© Getty Images

Si apre con il sesto posto di Ginevra Taddeucci nella dieci chilometri la seconda tappa della Coppa del Mondo di fondo ad Ibiza per l'Italia. La 28enne fiorentina - allenata da Giovanni Pistelli per Fiamme Oro e CC Napoli, vincitrice della classifica generale lo scorso anno e bronzo olimpico in carica - chiude sesta in 1h59'41". Domina l'australiana e argento olimpico Moesha Johnson che concede il bis in 1h58'51" dopo la vittoria a Soma Bay (Egitto) nella prima tappa proprio davanti all'azzurra. Buona la prestazione di Ginevra Taddeucci, unica a tallonare nelle fasi iniziali l'australiana Johnson sempre al comando nei sei giri del circuito di 1666 metri di Santa Eulària des Riu. Poi la toscana accusa la fatica e scivola dal secondo al sesto posto; sul podio salgono la spagnola Angela Martinez Guillen in 1h58'56 e la magiara Viktoria Mihalyvari-Farkas in 1h59'01. Alle 12 inizia la dieci chilometri maschile con gli azzurri capitanati da Gregorio Paltrinieri. Sabato 25 si disputa la 3 km knockout per la prima volta in questa stagione: alle 9 quella femminile e alle 11 quella maschile. Non prevista la staffetta. Dopo la tappa spagnola, le stelle del nuoto in acque libere si sposteranno in Costa Smeralda per il terzo appuntamento della World Cup in programma a Golfo Aranci venerdì 1 e sabato 2 maggio.

Ultimi video

02:47
DICH FONTANA SU FUTURO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Il ritiro? No, devo valutare tante cose""

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:44
Padel e un campione Nba

I grandi campioni si danno al Padel

02:12
MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

01:59
Scudetto donne a Gara 4

Scudetto donne a Gara 4

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

00:21
DICH ALICE BELLANDI SU ORO EUROPEO (TRIPLETE PERSONALE) DICH

Bellandi: "Quando ero piccola guardavo a queste grandi imprese e pensavo..."

01:02
cliff

Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

02:33
DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

02:47
DICH FONTANA SU FUTURO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Il ritiro? No, devo valutare tante cose""

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

Giacomo Pierini con la medaglia di Bronzo di Parigi 2024

Pierini, due anni dopo finalmente la medaglia di Parigi: revocata la squalifica per lo smartphone

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
 Lorenzo Musetti Barcellona
13:21
Tennis, Atp Madrid: Musetti batte Hurkacz e va al terzo turno
11:54
Nuoto fondo: World Cup ad Ibiza, Taddeucci sesta nella 10 km
11:24
Ciclismo, Tour of the Alps: a Pidcock la terza tappa. Pellizzari resta leader, caduta e ritiro per Finn
11:01
Nazionale Arrampicata, annunciato il nuovo main sponsor Allianz
10:41
F1, la Turchia torna in calendario: dal 2027 il Gran Premio a Istanbul