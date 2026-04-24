Nuoto fondo: World Cup ad Ibiza, Taddeucci sesta nella 10 km

Si apre con il sesto posto di Ginevra Taddeucci nella dieci chilometri la seconda tappa della Coppa del Mondo di fondo ad Ibiza per l'Italia. La 28enne fiorentina - allenata da Giovanni Pistelli per Fiamme Oro e CC Napoli, vincitrice della classifica generale lo scorso anno e bronzo olimpico in carica - chiude sesta in 1h59'41". Domina l'australiana e argento olimpico Moesha Johnson che concede il bis in 1h58'51" dopo la vittoria a Soma Bay (Egitto) nella prima tappa proprio davanti all'azzurra. Buona la prestazione di Ginevra Taddeucci, unica a tallonare nelle fasi iniziali l'australiana Johnson sempre al comando nei sei giri del circuito di 1666 metri di Santa Eulària des Riu. Poi la toscana accusa la fatica e scivola dal secondo al sesto posto; sul podio salgono la spagnola Angela Martinez Guillen in 1h58'56 e la magiara Viktoria Mihalyvari-Farkas in 1h59'01. Alle 12 inizia la dieci chilometri maschile con gli azzurri capitanati da Gregorio Paltrinieri. Sabato 25 si disputa la 3 km knockout per la prima volta in questa stagione: alle 9 quella femminile e alle 11 quella maschile. Non prevista la staffetta. Dopo la tappa spagnola, le stelle del nuoto in acque libere si sposteranno in Costa Smeralda per il terzo appuntamento della World Cup in programma a Golfo Aranci venerdì 1 e sabato 2 maggio.