Nautica: allo Yacht Club de Monaco cinque anni di innovazione sostenibile

Torna a Monaco il 21 e 22 settembre l'appuntamento internazionale che mette al centro l'innovazione sostenibile nel settore nautico: il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, alla sua quinta edizione. Nato nel 2021 e organizzato da M3 Monaco con il sostegno della Fondazione Principe Alberto II e dello Yacht Club de Monaco, l'evento è diventato un punto d'incontro per oltre 250 professionisti del settore marittimo - investitori, architetti, startup e gestori di marine - tutti impegnati nella trasformazione ecologica delle infrastrutture nautiche. "In cinque anni, questo evento è diventato un punto di riferimento globale per l'innovazione sostenibile nelle marine. Insieme stiamo co-creando lo yachting di domani: responsabile, collaborativo e guidato da competenze mirate", spiega José Marco Casellini, CEO di M3 Monaco. L'iniziativa si inserisce nel progetto 'Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato', promosso anche da realtà come Bombardier, MB92 Group e Italian Yacht Masters. Dal suo debutto, il Rendezvous ha già portato risultati concreti. Sono più di 110 le startup coinvolte, 50 le marine e 30 gli studi di architettura che hanno partecipato attivamente, dando vita a soluzioni già operative sul mercato. Tra le più emblematiche, Terroïko e H2X Ecosystems, vincitrici della prima edizione, cresciute rispettivamente in organico e in espansione internazionale.