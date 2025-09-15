Nasce a Genova Unisport, nuova squadra calcio universitaria

È stata presentata oggi l'ASD Unisport Genova, nuova società sportiva universitaria che. Il progetto nasce da un'idea di alcuni studenti dell'Università di Genova e dalla collaborazione tra l'ateneo, il Coni e il Cus, con l'obiettivo di creare una squadra di calcio che rappresenti un nuovo punto di riferimento sportivo, culturale e formativo per la comunità studentesca. "Unisport Genova è un progetto innovativo - ha dichiarato l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - che unisce sport, studio e formazione, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita sia dentro che fuori dal campo. In questo anno speciale, in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport 2025, iniziative come questa rappresentano un esempio virtuoso di come passione sportiva e cultura possano integrarsi sul nostro territorio". "La nascita dell'ASD Unisport Genova è un'iniziativa eccellente che testimonia la vivacità e la proattività della nostra comunità studentesca - ha commentato il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino -. Questo progetto non rappresenta solo la formazione di una squadra sportiva, ma un vero e proprio laboratorio in cui studenti e studentesse possono mettere in pratica le competenze acquisite nel loro percorso di studi. L'Università di Genova è orgogliosa di supportare questo tipo di iniziative, che promuovono l'integrazione tra teoria e pratica, tra aula e territorio. È un esempio concreto di come l'attività sportiva possa diventare uno strumento di crescita personale e professionale". La società, interamente gestita da studenti del corso di laurea "Politiche, Governance e Informazione dello Sport", offrirà esperienze pratiche in tutti gli aspetti della gestione di una squadra, dalla comunicazione alla gestione amministrativa ed economica. Il campo di casa sarà il Torbella, sotto la guida tecnica di mister Davide Sangiorgio, con il supporto di un team di studenti impegnati anche nella gestione social e comunicativa della società.