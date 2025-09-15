Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

BJK Cup, Italia femminile comincia con Cina. Garbin: "Bel clima"

15 Set 2025 - 20:33

"Sono contenta di come è andata questa settimana, siamo riusciti sempre a trovare il modo di far sì che le ragazze si sentissero a proprio agio, allenandosi bene e presentarsi in questa sfida al massimo del loro potenziale, del loro capacità". Sono le parole di Tathiana Garbin, alla vigilia dell'esordio delle azzurre campionesse del mondo alle Billie Jean King Cup Finals a Shenzhen contro la Cina. Il match è in programma alle 11 ora italiana. All'interno del gruppo azzurro, ha sottolineato Garbin a SuperTennis, "c'è un clima veramente positivo, le ragazze stanno bene insieme, sono sempre entusiaste quando c'è questa competizione e mi fa piacere perché hanno un senso di appartenenza fortissimo alla nostra maglia, alla nostra nazionale e sanno che non devono rappresentare solo loro, ma un'intera nazione". Intanto, la WTA ha annunciato le prime tre coppie di doppio che si sono qualificate per le Finals di Riyadh, dal primo all'8 novembre: Sara Errani e Jasmine Paolini, Taylor Townsend e Katerina Siniakova, Gaby Dabrowski ed Erin Routliffe si sono già assicurate un posto per l'evento di fine stagione. La numero 1 al mondo nel doppio, la statunitense Taylor Townsend, e l'ex campionessa delle WTA Finals di doppio, la ceca Katerina Siniakova, sono pronte a partecipare per la seconda volta consecutiva come coppia, mentre anche il duo tutto italiano tornerà a gareggiare insieme per la seconda volta di fila. Dabrowski e Routliffe si sono qualificate insieme per il terzo anno consecutivo e sono le campionesse in carica.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:32
Icsc-Fise insieme, firmato protocollo per sviluppo sport equestri
20:33
BJK Cup, Italia femminile comincia con Cina. Garbin: "Bel clima"
19:24
Nasce a Genova Unisport, nuova squadra calcio universitaria
19:20
Tor des géants, Franco Collé si è ritirato
19:14
Basket, Petrucci invita Mattarella: "Venga a vedere una partita"