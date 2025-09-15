Logo SportMediaset
Basket, Petrucci invita Mattarella: "Venga a vedere una partita"

15 Set 2025 - 19:14

"Nella mia lunga carriera ho incontrato Ciampi e Napolitano, mancava lei e ho coronato questo sogno grazie a questi ragazzi incredibili". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della FIP, durante l'incontro in Quirinale tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e le nazionali di basket femminili e U20, rispettivamente bronzo e oro europei. "Con queste due squadre abbiamo avuto risultati impensabili - ha aggiunto -, oltre a dare un messaggio di inclusione". Il presidente Petrucci ha poi concluso: "Presidente, venga a vedere una partita, sarebbe la prima volta nel basket. Per noi sarebbe un grande onore".

