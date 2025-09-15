Arrampicata: Coppa Europa, cinque medaglie per nazionale azzurra senior e giovanile

La Nazionale Italiana di arrampicata sportiva è stata impegnata questo weekend su due fronti e due specialità differenti: i velocisti Senior hanno affrontato la Coppa Europa Speed ad Amburgo, che ha fruttato l'oro a Beatrice Colli e il bronzo ad Agnese Fiorio, mentre gli specialisti di difficoltà della squadra Giovanile hanno gareggiato in Coppa Europa Giovanile Lead a Imst, dove Riccardo Vicentini ha conquistato l'argento, Gianluca Vighetti e Andrea Ludovico Chelleris il bronzo. Ad Amburgo le qualifiche avevano subito messo in evidenza l'ottimo stato di forma di Beatrice Colli, che con il tempo di 6,94" ha ottenuto il miglior tempo di gara e la prima piazza, Agnese Fiorio con 7,24" si è piazzata in 3° posizione e Sara Strocchi con 7,35" in 4°, mentre Arianna Mortarino ha raggiunto il 12° posto. In finale Beatrice ha sbaragliato tutte le avversarie con tempi che hanno oscillato dai 7,01" ai 7,19", portandola alla finale contro la francese Capucine Viglione. Quella con la rivale transalpina è stata una vera sfida al cardiopalma, con la vittoria di Beatrice per 7 millesimi di secondo. Fiorio e Strocchi hanno superato egregiamente ottavi e quarti (dove Strocchi ha segnato 7,23"), ma in semifinale Agnese è stata superata dalla francese Viglione, mentre Strocchi ha ceduto il passo alla compagna di squadra Colli. Nello scontro tutto azzurro fra Strocchi e Fiorio per il terzo posto ha avuto la meglio Agnese, fermando il crono a 7,09". Arianna Mortarino ha concluso la gara agli ottavi, al 13° posto. La detentrice del record italiano Colli torna sul podio in Coppa Europa dopo l'argento di Mezzolombardo, ma stavolta sul gradino più alto. Fiorio, che a Mezzolombardo aveva trionfato, e che ha da poco conquistato il titolo di Vice Campionessa Europa Giovanile a Zilina, mette questo bronzo in una bacheca sempre più affollata.