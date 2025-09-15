Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Arrampicata: Coppa Europa, cinque medaglie per nazionale azzurra senior e giovanile

15 Set 2025 - 18:14

La Nazionale Italiana di arrampicata sportiva è stata impegnata questo weekend su due fronti e due specialità differenti: i velocisti Senior hanno affrontato la Coppa Europa Speed ad Amburgo, che ha fruttato l'oro a Beatrice Colli e il bronzo ad Agnese Fiorio, mentre gli specialisti di difficoltà della squadra Giovanile hanno gareggiato in Coppa Europa Giovanile Lead a Imst, dove Riccardo Vicentini ha conquistato l'argento, Gianluca Vighetti e Andrea Ludovico Chelleris il bronzo. Ad Amburgo le qualifiche avevano subito messo in evidenza l'ottimo stato di forma di Beatrice Colli, che con il tempo di 6,94" ha ottenuto il miglior tempo di gara e la prima piazza, Agnese Fiorio con 7,24" si è piazzata in 3° posizione e Sara Strocchi con 7,35" in 4°, mentre Arianna Mortarino ha raggiunto il 12° posto. In finale Beatrice ha sbaragliato tutte le avversarie con tempi che hanno oscillato dai 7,01" ai 7,19", portandola alla finale contro la francese Capucine Viglione. Quella con la rivale transalpina è stata una vera sfida al cardiopalma, con la vittoria di Beatrice per 7 millesimi di secondo. Fiorio e Strocchi hanno superato egregiamente ottavi e quarti (dove Strocchi ha segnato 7,23"), ma in semifinale Agnese è stata superata dalla francese Viglione, mentre Strocchi ha ceduto il passo alla compagna di squadra Colli. Nello scontro tutto azzurro fra Strocchi e Fiorio per il terzo posto ha avuto la meglio Agnese, fermando il crono a 7,09". Arianna Mortarino ha concluso la gara agli ottavi, al 13° posto. La detentrice del record italiano Colli torna sul podio in Coppa Europa dopo l'argento di Mezzolombardo, ma stavolta sul gradino più alto. Fiorio, che a Mezzolombardo aveva trionfato, e che ha da poco conquistato il titolo di Vice Campionessa Europa Giovanile a Zilina, mette questo bronzo in una bacheca sempre più affollata.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:24
Nasce a Genova Unisport, nuova squadra calcio universitaria
19:20
Tor des géants, Franco Collé si è ritirato
19:14
Basket, Petrucci invita Mattarella: "Venga a vedere una partita"
18:14
Arrampicata: Coppa Europa, cinque medaglie per nazionale azzurra senior e giovanile
17:13
Volley: Supercoppa donne ancora al PalaTrieste