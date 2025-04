Motori: a Monza il primo ACI Historic Racing Weekend

Al Tempio della Velocità di Monza proseguono i preparativi per accogliere il primo ACI Historic Racing Weekend, l'innovativo concept che unisce passato e presente in un fine settimana ricco di azione e spettacolo per tutti gli appassionati di motorsport. Da venerdì 11 aprile adomenica 13 aprile, saranno 6 le categorie impegnate in pista: 4 dedicate alle auto storiche, 2 riservate a vetture moderne. Sabato e domenica lo spettacolo entrerà nel vivo, con oltre 200 vetture attese in pista per 16 gare complessive, in un programma che si preannuncia estremamente ricco ed esaltante.