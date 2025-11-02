Motori, a Misano 2026 l'Asi Festival per 60 anni dell'Automotoclub Storico Italia

Il Misano World Circuit ospiterà a fine settembre 2026 l'Asi Festival per celebrare i 60 anni dell'Automotoclub Storico Italiano: l'annuncio è arrivato sabato a Bologna Fiere durante il 42° salone internazionale "Auto e Moto d'Epoca", nell'Asi Village. La manifestazione radunerà tutte le tipologie di veicoli storici al circuito "Marco Simoncelli". "Siamo lieti di ospitare un grande evento di sistema come l'Asi Festival", dichiara Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit. "Si aggiunge a un calendario sportivo che ci impegna per oltre 20 weekend l'anno. Il grande lavoro per trasformare il circuito in un parco del motorsport e implementare l'attrattività dei servizi ci ha consentito di aprirci ad eventi sempre nuovi ed esaltare la polifunzionalità della struttura".