Motomondiale, gomme per Moto2 e Moto3 invariate ad Austin

Il Circuito delle Americhe di Austin, in Texas, ospiterà il Motomondiale per la dodicesima volta. Il COTA accoglie infatti la massima competizione motociclistica dal 2013 con una sola interruzione nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Per questo appuntamento Pirelli conferma la stessa allocazione scelta per il GP di Argentina, quindi pneumatici di gamma, regolarmente in vendita sul mercato, in mescola soft e medium per entrambi gli assi sia per Moto2 sia per Moto3. Anche il numero di pneumatici per ognuna delle soluzioni resta invariato: ciascun pilota avrà 8 pneumatici per ognuna delle quattro soluzioni slick (due anteriori e due posteriori) oltre a 5 anteriori e 6 posteriori da utilizzare in caso di bagnato. L’anno scorso, in Moto2 quasi tutti i piloti hanno utilizzato la soluzione soft SC0 posteriore, nella maggior parte dei casi in abbinamento con la medium SC2 anteriore. In Moto3, al posteriore sono state parimenti utilizzate sia la soft SC1 sia la medium SC2, quest’ultima ampiamente favorita anche all’anteriore. Il circuito è spesso oggetto di riasfaltatura per via del terreno argilloso tipico della zona su cui è stato costruito e che tende ad espandersi e contrarsi con l’alternarsi di periodi di umidità a mesi di siccità creando degli avvallamenti sulla superficie della pista. Per questo motivo, di recente è stata riasfaltata tutta la sezione compresa tra la curva 19 e la curva 2, che include il rettilineo di partenza/arrivo, e quella che delimita il rettilineo più lungo, pari a 1200 metri, compreso tra le curve 11 e 12.