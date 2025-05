Internazionali, Grant: "Roma posto migliore per iniziare mia esperienza da italiana"

"Penso che non ci sia posto migliore per iniziare questa esperienza come italiana, è stupendo giocare qui a Roma, Non vedo l'ora qui di iniziare sono qui da una settimana". Così Tyra Grant, stella nascente del tennis azzurro, che debutterà agli Internazionali, inserita nel main draw grazie ad una wild card. Al primo turno se la vedrà con la ceca Alexandra Eala. "Ho fatto un paio di mesi a Miami, è stato bellissimo a Madrid riuscire a vincere la mia prima partita nel Wta, non vedo l'ora di partite con questa esperienza", ha aggiunto Grant alla presentazione del sorteggio del tabellone femminile "spero di ispirare gli altri e aiutarli a diventare persone migliori. Ho fatto sport da quando ero molto piccola, danza, calcio e basket. Ho sempre praticato sport e questo credo mi abbia formato molto per essere competitiva", ha concluso.