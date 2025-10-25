MotoGp, Sprint Malesia: Aldeguer penalizzato, Acosta sul podio

Lo spagnolo Fermin Aldeguer è stato penalizzato al termine della gara Sprint del Gp della Malesia, a causa di irregolarità nella pressione delle gomme. Il pilota della Ducati Gresini era finito subito sotto investigazione e i commissari al termine dei controlli gli hanno inflitto una penalità di otto secondi, facendolo scivolare dal terzo al settimo posto. Sul podio sale così Pedro Acosta, che aveva chiuso quarto con la Ktm. Passo in avanti anche per Franco Morbidelli (VR46), da quinto a quarto, Fabio Quartararo (Yamaha) e Marco Bezzecchi (Aprilia), rispettivamente quinto e sesto davanti ad Acosta. La penalizzazione non incide sulla nomina di Aldeguer a 'Rookie of the year'.