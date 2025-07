"Il nostro problema principale è la continuità di prestazione nelle Sprint e nelle gare lunghe, dobbiamo essere costanti come gli altri costruttori". Così Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, alla vigilia del weekend del Gp di Germania. "Credo che il motore V4 lo testeremo a Misano a settembre. I commenti sono positivi, ma finché non proverò la moto non posso conoscere il potenziale", ha aggiunto.