Europei di BMX: Cingolani quinta tra le Under 23

Per quanto riguarda gli Under 23, abbiamo avuto una buona prova da Cingolani: ha raggiunto la finale e ha chiuso quinta. È un risultato positivo, ma il podio era davvero a portata di mano. Questo ci lascia motivati e con ancora più voglia di crescere verso l'appuntamento iridato. Radaelli è stato eliminato ai quarti, quando era in posizione di qualifica. È stato coinvolto in un contatto all’ultima curva e non è riuscito a concludere il passaggio alla semifinale. Groppo invece oggi non è sceso in pista. Dobbiamo confrontarci e capire cosa è successo, ma speriamo di recuperarlo presto. È giovane, ha tempo e margine per rialzarsi.