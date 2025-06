MotoGp, Morbidelli: "Bello essere in prima fila, scelta gomma determinante"

"Ringrazio il team che ha svolto un grandissimo lavoro. Rispetto a ieri, la mia prestazione è migliorata tantissimo. Oggi siamo entrati con una moto molto diversa e mi sentivo fin da subito meglio". Così a Sky Sport Franco Morbidelli, che scatterà terzo in griglia nel Gp di Aragon, ottava prova del Mondiale. "Nella MotoGp attuale partire davanti è troppo importante, anche se quest'anno siamo stati protagonisti di belle rimonte. Tuttavia, aver lottato per la pole-position e ritrovarmi in prima fila è un grande risultato in vista della Sprint Race di oggi. Sarà importante la scelta delle gomme. Questa mattina ho provato sia la media che la morbida al posteriore e con la prima ho fatto fatica. Probabile che opteremo per la seconda tipologia, molto dipenderà anche dalle temperature", ha aggiunto il pilota italiano.