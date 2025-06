"Ho avuto problemi in partenza, mi è scivolato il posteriore, poi ho gestito ma la mia idea era quella di mettermi in testa dall'inizio, Alex (Marquez, ndr) ha spinto tanto nei primi giri ma ho mantenuto la calma. Il feeling con la moto era ottimo, spero di averlo così anche domani in gara". Queste le parole di Marc Marquez, pilota della Ducati ufficiale, dopo la vittoria nella sprint ad Aragon.