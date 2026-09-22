Ciclismo: torna il GranPiemonte, 110 edizioni tra storia e futuro

Si alza il sipario sulla 110^ edizione del GranPiemonte presented by Crédit Agricole che si svolgerà il prossimo 8 ottobre su un percorso di 185 chilometri da Asti a Bra. La corsa, di categoria Pro, è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. Percorso impegnativo che presenta una decina di salite più o meno brevi tra le quali sono da segnalare Manera, Tre Cunei e Roddino prima dei due passaggi a La Morra nel circuito finale. Partenza da Asti per entrare nella prima parte molto ondulata che si conclude a Dogliani dopo un continuo saliscendi con strade di collina a volte a carreggiata ridotta. Segue un tratto meno impegnativo seppur sempre ondulato fino ai piedi del primo passaggio a La Morra dove si entra nel circuito finale di 34.7 km (1 giro). Il circuito finale passa a poche centinaia di metri dall'arrivo a Bra e di dirige verso Cherasco (scalata dalla Strada Vecchia) e in seguito scala una seconda volta La Morra per scendere verso Verduno e poi Pollenzo per infine dirigersi sull'arrivo (uscendo dal circuito) a circa 500 m dall'arrivo. Ultimi chilometri pianeggianti fino a circa 1800 m dall'arrivo. La strada quindi sale con pendenze agevoli (2/3%) fino ai 1500 m dove per 1 km si attestano attorno al 5% con punte dell'8% poco prima dell'ultimo chilometro. La strada spiana progressivamente e propone due curve sinistra/destra rispettivamente a 500 m e 250 m dall'arrivo. Rettilineo finale di 250 m in leggera salita (circa 1%).