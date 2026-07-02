MotoGP: Mir e Holgado piloti Ducati-Gresini nel 2027

Joan Mir e Daniel Holgado saranno i piloti Ducati-Gresini in MotoGP nel 2027, ha annunciato dal team faentino. Mir (28 anni), campione del mondo nel 2020, arriva dalla Honda, dove dovrebbe essere sostituito dal francese Fabio Quartararo, che gli è succeduto come campione nel 2021 e lascerà la Yamaha.