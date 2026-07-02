MotoGP: Mir e Holgado piloti Ducati-Gresini nel 2027

Joan Mir e Daniel Holgado saranno i piloti Ducati-Gresini in MotoGP nel 2027, ha annunciato dal team faentino. Mir (28 anni), campione del mondo nel 2020, arriva dalla Honda, dove dovrebbe essere sostituito dal francese Fabio Quartararo, che gli è succeduto come campione nel 2021 e lascerà la Yamaha.
Il maiorchino, che ha corso per la Honda dal 2023, ottenendo solo due podi in quattro stagioni, guiderà una Ducati ufficiale, ha indicato Gresini. Il team ha anche rivelato di aver firmato un contratto pluriennale con la casa italiana per rimanere uno dei suoi due team satellite. Holgado (21 anni), vicecampione del mondo Moto3 nel 2024 con il team francese Tech3, sta gareggiando nel campionato Moto2 in questa stagione e scoprirà quindi la classe regina del motociclismo nel 2027.
Gli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer, che quest'anno difendono i colori Gresini, dovrebbero rispettivamente unirsi ai team KTM e Ducati-VR46 nel 2027, anche se la notizia non è ancora ufficiale.