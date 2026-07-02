MotoGP: Mir e Holgado piloti Ducati-Gresini nel 2027

02 Lug 2026 - 14:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Joan Mir e Daniel Holgado saranno i piloti Ducati-Gresini in MotoGP nel 2027, ha annunciato dal team faentino. Mir (28 anni), campione del mondo nel 2020, arriva dalla Honda, dove dovrebbe essere sostituito dal francese Fabio Quartararo, che gli è succeduto come campione nel 2021 e lascerà la Yamaha.

Il maiorchino, che ha corso per la Honda dal 2023, ottenendo solo due podi in quattro stagioni, guiderà una Ducati ufficiale, ha indicato Gresini. Il team ha anche rivelato di aver firmato un contratto pluriennale con la casa italiana per rimanere uno dei suoi due team satellite. Holgado (21 anni), vicecampione del mondo Moto3 nel 2024 con il team francese Tech3, sta gareggiando nel campionato Moto2 in questa stagione e scoprirà quindi la classe regina del motociclismo nel 2027.

Gli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer, che quest'anno difendono i colori Gresini, dovrebbero rispettivamente unirsi ai team KTM e Ducati-VR46 nel 2027, anche se la notizia non è ancora ufficiale. 

Ultimi video

01:18
Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

01:48
Roma Boxing Night: show su Mediaset

Roma Boxing Night: show su Mediaset

02:01
110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

02:25
Pamela Noutcho "difende" il mondo

Pamela Noutcho "difende" il mondo

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

00:37
110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

01:18
MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

02:25
Provaci ancora Pamela

Provaci ancora Pamela

02:43
I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

01:22
Vale senza pace

Vale senza pace

02:30
CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

01:30
CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

02:00
Red Bull Cerro Abajo

Red Bull Cerro Abajo

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

01:18:53
Red Bull - Cerro Abajo

Red Bull - Cerro Abajo

01:18
Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

I più visti di Altri Sport

CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

Vale senza pace

Vale senza pace

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:26
MotoGP: Mir e Holgado piloti Ducati-Gresini nel 2027
14:19
Il Beach Soccer torna a Praia a Mare: la Serie A riabbraccia una piazza simbolo
13:57
Wimbledon, Tyra Grant eliminata: ko al secondo turno con la ceca Bouzkova
13:44
Grave incidente per Frankie Dettori: il fantino più famoso del mondo ricoverato con diverse fratture
13:30
Tennis, torna l'Atv Open Wta 125: presenti anche Grant e Bronzetti