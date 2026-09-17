MotoGP, Martin volto della campagna di Dan John

A bordo di una Vespa, Jorge attraversa alcuni degli scenari più iconici della capitale indossando la nuova collezione Dan John FW26. Tra i look protagonisti della campagna spicca la giacca custom in vera pelle Made in Italy, realizzata per il pilota, che sul retro porta la scritta “Fastest Ever” e il numero “89” che lo accompagna da sempre in pista. Un capo manifesto dell’incontro tra l’universo racing di Martin e il linguaggio menswear di Dan John, che anticipa la capsule collection esclusiva nata dalla collaborazione tra il pilota e il brand, in arrivo nel corso dell’autunno e che sarà distribuita esclusivamente online.