MotoGP, Martin volto della campagna di Dan John

17 Set 2026 - 16:24
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© Ufficio Stampa

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Dopo essere stato il volto della campagna SS26 “Too Fast Is The Only Speed”, ispirata a una vita vissuta alla massima velocità, Jorge Martín, ambassador di Dan John, torna protagonista della nuova campagna Autunno/Inverno 2026-2027 del brand.

Se nella precedente campagna la velocità era il suo elemento naturale, questa volta il pilota arriva a Roma, una città che ha un ritmo tutto suo, fatto di strade da attraversare senza fretta, rituali quotidiani e quella naturale capacità di trasformare ogni momento in uno stile di vita.

È qui che la velocità di Jorge incontra la Dolce Vita, in un gioco di contrasti tra l’adrenalina della pista e il piacere di rallentare.

A bordo di una Vespa, Jorge attraversa alcuni degli scenari più iconici della capitale indossando la nuova collezione Dan John FW26. Tra i look protagonisti della campagna spicca la giacca custom in vera pelle Made in Italy, realizzata per il pilota, che sul retro porta la scritta “Fastest Ever” e il numero “89” che lo accompagna da sempre in pista. Un capo manifesto dell’incontro tra l’universo racing di Martin e il linguaggio menswear di Dan John, che anticipa la capsule collection esclusiva nata dalla collaborazione tra il pilota e il brand, in arrivo nel corso dell’autunno e che sarà distribuita esclusivamente online.

La capsule si completa con una serie di T-shirt e accessori che riprendono i codici più iconici di Jorge Martín declinati su silhouette essenziali e contemporanee. Il cappellino con visiera completa la proposta con un accento sporty. Un progetto che porta l’identità di Jorge Martín dentro l’estetica e il linguaggio contemporaneo di Dan John, trasformando i suoi codici più iconici in una nuova espressione dello stile del brand.

La collezione FW26/27 di Dan John esplora così le diverse espressioni dell’eleganza maschile attraverso un equilibrio tra radici tradizionali, ricerca materica e sensibilità urbana. Un guardaroba trasversale, costruito attraverso atmosfere profonde e sofisticate, richiami naturali, dimensioni più rilassate e accenti grafici, dove comfort, carattere e versatilità definiscono il linguaggio della stagione. La campagna sarà on air a partire da ottobre 2026.

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