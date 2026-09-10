Grande ippica italiana nella due giorni di aste del trotto, il mercato premia l’allevamento italiano

L’Asta ANACT, nata con l’obiettivo di offrire a tutti gli allevatori la possibilità di presentare sul mercato il proprio prodotto e a una platea più ampia di proprietari quella di acquistare un puledro, ha registrato un aumento significativo del movimento complessivo e del prezzo medio rispetto al 2025 e valori ormai nettamente superiori a quelli del 2024, e un’altissima percentuale dei venduti rispetto ai presentati, tra le più alte delle aste europee.

A questo risultato hanno contribuito anche le iniziative messe in campo dall’ANACT per favorire l’incontro tra domanda e offerta. In particolare, gli incentivi previsti per gli acquisti con pagamento diretto all’Associazione hanno consentito di trasformare numerose aggiudicazioni in vendite effettive, garantendo agli allevatori il pagamento celere dei cavalli venduti.