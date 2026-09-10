Grande ippica italiana nella due giorni di aste del trotto, il mercato premia l’allevamento italiano

Roberto Toniatti Giacometti Presidente Anact: "La riconosciuta competitività dei nostri cavalli è il grande merito degli allevatori italiani. Positiva la risposta del mercato in tutte le fasce di prezzo"
Più di 6 milioni di Euro di fatturato e una distribuzione ampia degli acquisti. Sono questi i dati più significativi che emergono dalla due giorni di aste dei puledri trottatori andata in scena al Centro Ippico Etrea di Busto Arsizio, dove nelle tre sessioni di vendita sono passati sul ring 275 puledri, moltissimi dei quali oggi hanno un nuovo proprietario.
Un’offerta articolata su differenti fasce di mercato che ha trovato una risposta importante da parte delle scuderie italiane e degli operatori stranieri, attivi negli acquisti in tutte e tre le sessioni: l’Asta ITS, la sessione speciale dedicata ai figli di Face Time Bourbon e l’Asta ANACT.
«L’attrattività raggiunta oggi dal cavallo italiano è innanzitutto il risultato del grande lavoro svolto dai nostri allevatori», ha sottolineato il Presidente ANACT Roberto Toniatti Giacometti nel suo intervento dal palco del Centro Ippico Etrea.
Il Presidente ANACT ha inoltre evidenziato la rinnovata vicinanza delle istutuzioni al comparto, ringraziando in particolare il Masaf Francesco Lollobrigida e il Sottosegretario Patrizio La Pietra per la costante attenzione riservata all’ippica e per i provvedimenti mirati adottati a sostegno del settore, insieme all’istituzione della Direzione Generale per l’Ippica guidata dall’Ing. Remo Chiodi.
Una sinergia tra allevatori, proprietari, istituzioni e operatori che ha trovato una risposta di fiducia concreta proprio nel mercato. Particolarmente significativo è infatti il fatto che i risultati positivi abbiano interessato fasce differenti. La parte più alta del mercato ha trovato espressione nell’Asta ITS e nella speciale sessione serale dedicata ai figli di Face Time Bourbon, mentre va segnalata anche la vivacità di quella media, e proprio da questo punto di vista arrivano indicazioni particolarmente incoraggianti per l’allevamento italiano.
L’Asta ANACT, nata con l’obiettivo di offrire a tutti gli allevatori la possibilità di presentare sul mercato il proprio prodotto e a una platea più ampia di proprietari quella di acquistare un puledro, ha registrato un aumento significativo del movimento complessivo e del prezzo medio rispetto al 2025 e valori ormai nettamente superiori a quelli del 2024, e un’altissima percentuale dei venduti rispetto ai presentati, tra le più alte delle aste europee.
A questo risultato hanno contribuito anche le iniziative messe in campo dall’ANACT per favorire l’incontro tra domanda e offerta. In particolare, gli incentivi previsti per gli acquisti con pagamento diretto all’Associazione hanno consentito di trasformare numerose aggiudicazioni in vendite effettive, garantendo agli allevatori il pagamento celere dei cavalli venduti.