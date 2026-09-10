MotoGp, Marc Marquez: "Al Mugello per dare 100%, mi diverto ancora e vado avanti"

10 Set 2026 - 16:34
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Il Mugello "non è una pista come Aragon dove avevo un certo tipo di obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Dobbiamo capire quale sarà il potenziale delle Aprilia. Qui Marco è stato velocissimo l'anno scorso. Darò il mio 100%". Lo ha detto il pilota della Ducati Marc Marquez parlando in vista del Gran Premio d'Italia della MotoGp. "La chiave per queste ultime gare è cercare di essere il più veloce, così da avere più chance di vincere il titolo. Per essere veloce devi prenderti dei rischi, sicuramente alcuni piloti sono più costanti mentre altri hanno delle punte di velocità. Dobbiamo cercare di guidare nella maniera migliore su tutti i circuiti", ha aggiunto. A proposito del suo futuro, anche viste le condizioni fisiche attuali, ancora Marquez ha concluso: "La mia decisione è quella di continuare, nessuno mi obbliga. Sono abbastanza competitivo, mi diverto ancora, so che cercherò di continuare a godermi la mia passione se continuerò a essere competitivo".

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