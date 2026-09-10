MotoGp, Bezzecchi: "Mi piacerebbe vincere a San Marino, partirò forte"

10 Set 2026 - 16:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma so che sto ancora recuperando dal mio ultimo infortunio che mi sta rendendo le cose un po' più difficili. Fortunatamente la spalla sta funzionando bene. L'obiettivo principale è tornare alla forma di inizio stagione". Alla vigilia del Gran Premio di San Marino, Marco Bezzecchi non fa promesse ai tifosi, ma certamente proverà a vincere sulla pista di casa per fare tornare in testa al motomondiale. "Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello ma non so se riuscirò a ripeterlo. Arrivo qui in una situazione completamente diversa, per cui è inutile fare viaggi mentali spinti", sottolinea il riminese. "Credo di poter cominciare forte fin da domani. La moto è molto cambiata dall'anno scorso, ma anche le condizioni generali del weekend sono cambiate. Voglio cominciare nella maniera migliore - aggiunge Bezzecchi - Il pacchetto tecnico è più competitivo, io sono un po' più indietro a livello fisico rispetto all'anno scorso ma cercherò di fare del mio meglio". Poi un passaggio su Kimi Antonelli, protagonista assoluto in Formula 1: "Siamo semplicemente amici però sicuramente vedere il successo che sta avendo è una grande motivazione per me - conclude -. Spero di essere un po' un'ispirazione per lui. Vedere quello che ha fatto a Monza è stato un bel plus di adrenalina".

Ultimi video

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:48

Il progetto di Ranocchia

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

01:44
Volley, Europeo d'argento

Volley, Europeo d'argento

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

I più visti di Altri Sport

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Jorge Martin
16:45
MotoGp, Martin: "Lotta Mondiale ancora lunga, ancora non sono al 100%"
16:41
Grande ippica italiana nella due giorni di aste del trotto, il mercato premia l’allevamento italiano
16:34
MotoGp, Marc Marquez: "Al Mugello per dare 100%, mi diverto ancora e vado avanti"
16:33
MotoGp, Bezzecchi: "Mi piacerebbe vincere a San Marino, partirò forte"
15:52
F1, Alonso: "A Madrid per me speciale, la pista non è facile"