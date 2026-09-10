MotoGp, Bezzecchi: "Mi piacerebbe vincere a San Marino, partirò forte"

"Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma so che sto ancora recuperando dal mio ultimo infortunio che mi sta rendendo le cose un po' più difficili. Fortunatamente la spalla sta funzionando bene. L'obiettivo principale è tornare alla forma di inizio stagione". Alla vigilia del Gran Premio di San Marino, Marco Bezzecchi non fa promesse ai tifosi, ma certamente proverà a vincere sulla pista di casa per fare tornare in testa al motomondiale. "Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello ma non so se riuscirò a ripeterlo. Arrivo qui in una situazione completamente diversa, per cui è inutile fare viaggi mentali spinti", sottolinea il riminese. "Credo di poter cominciare forte fin da domani. La moto è molto cambiata dall'anno scorso, ma anche le condizioni generali del weekend sono cambiate. Voglio cominciare nella maniera migliore - aggiunge Bezzecchi - Il pacchetto tecnico è più competitivo, io sono un po' più indietro a livello fisico rispetto all'anno scorso ma cercherò di fare del mio meglio". Poi un passaggio su Kimi Antonelli, protagonista assoluto in Formula 1: "Siamo semplicemente amici però sicuramente vedere il successo che sta avendo è una grande motivazione per me - conclude -. Spero di essere un po' un'ispirazione per lui. Vedere quello che ha fatto a Monza è stato un bel plus di adrenalina".