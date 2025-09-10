Ciclismo, GIVI-Bike sponsor del 3° Ritmo Tuscany Bike Festival

Il brand bresciano di accessori bici GIVI-Bike è sponsor della 3° edizione del Ritmo Tuscany Bike Festival, la grintosa kermesse annuale dedicata a Cicloturismo - Gravel -Mountain bike e Ciclismo su strada organizzata dall’associazione sportiva Ritmo ASD. Il prossimo appuntamento è per domenica 14 settembre 2025 a Cecina (Livorno). L’evento prevede un social ride su 2 itinerari (da 60 km e 760 metri di dislivello per gli esperti e da 30 km e 350 metri di dislivello per i principianti) riservato ad appassionati maggiorenni, alla scoperta degli splendidi paesaggi della campagna toscana. GIVI Bike offre a ogni partecipante un esclusivo pacco gara logato che include un codice sconto del 20% sull’intera collezione GIVI Bike, valido sul sito e-commerce www.givi-bike.com, e una Dry Bag del marchio da 2 litri, 100% waterproof realizzata in nylon ripstop. Comoda e versatile, è la soluzione perfetta per riporre piccoli oggetti durante le pedalate e può essere utilizzata come carico aggiuntivo nel set-up da bikepacking o agganciata a uno zaino o a una borsa grazie al moschettone incluso.