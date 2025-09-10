Logo SportMediaset
Ciclismo, GIVI-Bike sponsor del 3° Ritmo Tuscany Bike Festival

10 Set 2025 - 19:31
© Ufficio Stampa

Il brand bresciano di accessori bici GIVI-Bike è sponsor della 3° edizione del Ritmo Tuscany Bike Festival, la grintosa kermesse annuale dedicata a Cicloturismo - Gravel -Mountain bike  e Ciclismo su strada organizzata dall’associazione sportiva Ritmo ASD. Il prossimo appuntamento è per domenica 14 settembre 2025 a Cecina (Livorno). L’evento prevede un social ride su 2 itinerari (da 60 km e 760 metri di dislivello per gli esperti e da 30 km e 350 metri di dislivello per i principianti) riservato ad appassionati maggiorenni, alla scoperta degli splendidi paesaggi della campagna toscana. GIVI Bike offre a ogni partecipante un esclusivo pacco gara logato che include un codice sconto del 20% sull’intera collezione GIVI Bike, valido sul sito e-commerce www.givi-bike.com, e una Dry Bag del marchio da 2 litri, 100% waterproof realizzata in nylon ripstop. Comoda e versatile, è la soluzione perfetta per riporre piccoli oggetti durante le pedalate e può essere utilizzata come carico aggiuntivo nel set-up da bikepacking o agganciata a uno zaino o a una borsa grazie al moschettone incluso.

Iscrizioni al social ride sul sito https://www.endu.net/it/events/ritmo-tuscany-bike-festival/ fino a giovedì 12 settembre ’25. La quota singola è di € 25 e comprende copertura assicurativa, tesseramento dell’associazione sportiva Ritmo ASD (per chi non ne è già socio), ristoro durante la pausa e birra o altra bevanda a scelta al termine del percorso.

Il Ritmo Tuscany Bike Festival presenta inoltre una lunga maratona no-stop di eventi pensati per condividere esperienze fra appassionati: workshop educativi, dj set, conferenze di noti cicloviaggiatori. Si terrà all’ Olè Tapas Bar, in via Cecinella, dalle ore 8.30 alle 22.30 con ingresso libero.

© Ufficio Stampa

