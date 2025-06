MotoGp, Marquez: "Importante scelta della gomma per la Sprint"

"Non è stato il giro più pulito, anche perché a me qui piace guidare pulito". Sorridente dopo la pole conquistata ad Aragon Marc Marquez punta alla vittoria nella Gara Sprint del pomeriggio con un dubbio sulla gomma da utilizzare. "È una scelta che dobbiamo valutare - spiega - ma dalla mattina al pomeriggio cambia tantissimo il grip. Può essere un rischio". Soddisfatto anche il fratello Alex, secondo in griglia: "Abbiamo fatto un lavoro ottimo e non era facile anche perché questa mattina ero caduto. Tanti hanno un passo ottimo, anche le Ktm, quindi la gara sarà aperta. Dobbiamo essere il più possibile vicini a Marc". Promette battaglia Franco Morbidelli. "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro ai box - spiega - Oggi siamo entrati con una noto diversa. Abbiamo potuto lottare per la pole. Partire in prima fila è importante e molto bello".