MotoGP, Marquez: "A Phillip Island motivato, pronto a lottare da subito"

21 Ott 2026 - 10:24
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"Phillip Island è un circuito straordinario, gareggiare qui per l'ultima volta sarà emozionante. È un tracciato dal layout unico, da lasciare senza fiato. Qui ho vinto una delle prime gare con Ducati e siamo motivati a fare bene, pronti a lottare fin da subito per le posizioni che contano". Così Marc Marquez, pilota del Ducati Lenovo Team, in vista del Gran Premio di Australia valido per il Mondiale della MotoGP.

Il compagno di squadra Francesco Bagnaia ha invece aggiunto: "Sarà l'ultima volta su questa pista, un circuito dove non sono ancora riuscito a vincere, ma che conserva un fascino incredibile, un layout fuori dal comune e pura adrenalina. Lavoriamo sodo fin dal venerdì, e sfruttiamo al massimo il nostro pacchetto".

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