MotoGP, Marquez: "A Phillip Island motivato, pronto a lottare da subito"

"Phillip Island è un circuito straordinario, gareggiare qui per l'ultima volta sarà emozionante. È un tracciato dal layout unico, da lasciare senza fiato. Qui ho vinto una delle prime gare con Ducati e siamo motivati a fare bene, pronti a lottare fin da subito per le posizioni che contano". Così Marc Marquez, pilota del Ducati Lenovo Team, in vista del Gran Premio di Australia valido per il Mondiale della MotoGP.