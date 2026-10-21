Goggia torna sugli sci dopo il virus: c'è una data nel mirino per il rientro

21 Ott 2026 - 10:54
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Sofia Goggia © italyphotopress

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Dopo lo stop forzato causato da una doppia infezione contratta in Argentina, Sofia Goggia è tornata ad allenarsi a pieno regime sullo Stelvio, delineando la tabella di marcia per il suo rientro nel massimo circuito internazionale. La campionessa azzurra ha deciso di saltare la prima tappa stagionale a Soelden per focalizzarsi sui prossimi appuntamenti: punta infatti al gigante di Killington, negli Stati Uniti, previsto per il 28 novembre, mentre il debutto nella sua amata discesa libera è cerchiato in rosso per l'11 dicembre a Beaver Creek.

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'atleta bergamasca ha raccontato le difficoltà affrontate: "Sto recuperando e devo ancora prendere qualche farmaco, ma la direzione è quella giusta e spero di affrontare la trasferta nordamericana in buone condizioni". Ha poi descritto i sintomi insoliti e spaventosi provocati dal virus, ben diversi dai tradizionali infortuni: "Avevo forti tremori, faticavo a fare le scale e a parlare chiaramente. Ho vissuto momenti di confusione in cui mi si annebbiava la mente e perdevo il filo del discorso, oltre a una stanchezza profonda che mi costringe a dosare le energie".

Nonostante questo ostacolo, Goggia si appresta a vivere una stagione speciale, celebrando i dieci anni dal suo primo trionfo in Coppa del Mondo.

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