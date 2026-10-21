Goggia torna sugli sci dopo il virus: c'è una data nel mirino per il rientro

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'atleta bergamasca ha raccontato le difficoltà affrontate: "Sto recuperando e devo ancora prendere qualche farmaco, ma la direzione è quella giusta e spero di affrontare la trasferta nordamericana in buone condizioni". Ha poi descritto i sintomi insoliti e spaventosi provocati dal virus, ben diversi dai tradizionali infortuni: "Avevo forti tremori, faticavo a fare le scale e a parlare chiaramente. Ho vissuto momenti di confusione in cui mi si annebbiava la mente e perdevo il filo del discorso, oltre a una stanchezza profonda che mi costringe a dosare le energie".