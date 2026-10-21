Antonelli spettatore del match inaugurale dei San Antonio Spurs

C'era anche Andrea Kimi Antonelli tra gli spettatori del match inaugurale dei San Antonio Spurs, che hanno aperto la loro stagione Nba con la sconfitta contro i Thunder. Il pilota della Mercedes era seduto a bordo campo e ha ringraziato la franchigia texana, non solo per aver ricevuto la maglia numero 12 con il suo nome. "Essere gui è un sogno, ringrazio per l'opportunità anche di aver visitato il centro di allenamento e conosciuto i giocatori", ha detto il bolognese che aveva scambiato le sue impressioni con la stella Victor Wembanyama.