MotoGp, Marc Marquez: "Obiettivo vincere e chiudere i giochi"

"Mi piacerebbe lottare per la vittoria, questo significherebbe chiudere il campionato. Mi aspetto che Alex sia veloce, il mio obiettivo è vincere e chiudere i conti qui. Alcuni possono pensare che sia semplice fare 3 punti in più di Alex ma non è così". Così Marc Marquez in conferenza stampa in vista del Gp del Giappone, dove potrebbe laurearsi campione del mondo per la nona volta. "Il valore di un titolo è sempre lo stesso - ha spiegato - forse quello 2013 è stato più importante, nell'ultima gara a Valencia era più difficile controllare le emozioni. Questo è il titolo che mi permetterà di voltare pagina dopo quanto mi è successo. Quindi è molto importante".