Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia

L'Italia è campione del mondo nel quattro di coppia maschile di canottaggio. Allo Shanghai Water Sport Center, dove sono in corso i mondiali, prestazione autoritaria per Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento salgono sul gradino più alto del podio. Dopo l'argento olimpico a Parigi, la barca azzurra domina la finale: in testa fin dai primi 500 metri, il margine sugli inseguitori cresce fino al traguardo, con Gran Bretagna e Polonia che completano il podio. Si tratta del primo titolo iridato per l'Italia in questa specialità dopo 7 anni: l'ultima affermazione risaliva al Mondiale di Plovdiv 2018. Per Gentili, Panizza e Rambaldi questa vittoria arriva anche in memoria del compagno Filippo Mondelli, che era parte della barca a questa disciplina e venne a mancare nell'aprile 2021. Un successo per la barca resa epica da Giampiero Galeazzi che nel 2000 a Sydney ribattezzò dei Cavalieri delle acque, una barca speciale per l'Italia perché nelle ultime dieci edizioni olimpiche per cinque volte è salita sul podio. È la prima medaglia iridata conquistata sotto la nuova direzione tecnica di Antonio Colamonici. La finale non ha risparmiato emozioni nemmeno in campo femminile: il due senza italiano composto da Laura Meriano e Alice Codato sfiora il podio e si classifica quarto, dietro a Romania, Francia e USA.