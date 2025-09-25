Logo SportMediaset
MotoGp, Bezzecchi: "Terzo posto nel Mondiale? Non ci penso, devo continuare così"

25 Set 2025 - 13:49

"Il terzo posto nel Mondiale? Non guardo la classifica al momento, la mia mentalità è cercare di continuare su questa strada. Siamo stati competitivi negli ultimi weekend, voglio proseguire di slancio". Così Marco Bezzecchi in conferenza stampa in vista del Gran premio del Giappone. "Sono felice di essere qui, lo scorso weekend è stato positivo - ha spiegato - Potrebbe essere fantastico ripetersi ma la pista è diversa, sarà la mia prima volta con l'Aprilia. Sono fiducioso, mi piace questa pista e non vedo l'ora". 

