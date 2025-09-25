Baseball, Europei: Italia supera la Francia e approda ai quarti

L'Italia Baseball è ritornata tra le migliori otto nazionali d'Europa. Gli Azzurri hanno infatti superato in rimonta la Francia per 6-2 nell'Ottavo di Finale disputato al Famillestadion di Rotterdam. Dopo lo svantaggio per 2-0, Mineo e compagni hanno ribaltato il risultato tra il sesto e il settimo inning quando, trascinati dalle valide di Gonzalez e Martini, hanno segnato tre volte, indirizzando sul binario giusto la gara. I punti arrivati negli ultimi due inning hanno poi messo in ghiaccio la partita. L'Italia affronterà ora la Germania ai quarti di Finale in programma a Rotterdam oggi alle 15.