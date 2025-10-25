Logo SportMediaset

MotoGP, Marc Marquez festeggia il fratello Alex suo "vice": "Abbiamo vinto insieme"

25 Ott 2025 - 13:48
© instagram

© instagram

"Campione e vice campione del mondo! Siamo cresciuti insieme, ci siamo divertiti insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo sofferto insieme e quest'anno... Abbiamo vinto insieme! Ti voglio bene fratellino". Così il campione del Mondo di MotoGp, Marc Marquez, sui profili social, dopo la matematica certezza del secondo posto del fratello Alex in classifica generale di MotoGP, dopo il secondo posto ottenuto nella gara sprint del Gp della Malesia. Non era mai successo che due fratelli finissero 1° e 2° nel Mondiale. 

