MotoGP, online il documentario sul finale di stagione di Bagnaia e Ducati

Sul canale ufficiale YouTube di Ducati è disponibile il primo dei tre episodi del documentario esclusivo "Dream On – Ducati and Bagnaia's Pursuit of Glory". La serie ripercorre gli ultimi tre round della stagione MotoGP 2024, dando agli spettatori la possibilità di vivere scene inedite dentro il box e nel paddock, ma anche fuori dal circuito, che dimostrano una volta di più la dedizione, il talento e lo spirito di Francesco Bagnaia raccontando da vicino il testa a testa del pilota torinese con il nuovo campione del mondo Jorge Martín. Il primo episodio è dedicato al Gran Premio di Thailandia, mentre nei prossimi giorni saranno pubblicati quello relativo al Gran Premio di Malesia (18 dicembre) e l’atto conclusivo con il Solidarity GP di Barcellona (22 dicembre) con l’undicesima vittoria stagionale di Bagnaia e la manifestazione di enorme rispetto del campione italiano.