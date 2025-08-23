Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

MotoGp: Di Giannantonio, fatto grande lavoro con la squadra

23 Ago 2025 - 15:11

"Oggi sono molto contento, ieri ero molto arrabbiato perché nei circuiti con tanto grip facevamo fatica a far lavorare la gomma nuova nel time attack. Abbiamo fatto un grande lavoro con la squadra, siamo stati molto bravi. Avevamo molte idee per oggi e tutte hanno funzionato. La Q1 è andata bene, dopo nel mio unico tentativo in Q2, la gomma anteriore vibrava un po' e pensavo di non riuscire a spingere, invece ho fatto un super giro. Come passo non siamo messi male, per la Sprint c'è da lavorare, ma la prendiamo con un'opportunità per lavorare per domani". Così Fabio Di Giannantonio, terzo nelle qualifiche del Gp di Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGp. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Sinner a New York

Sinner a New York

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:36
Us Open, montepremi da record ma c'è chi si lamenta: "Va tutto a chi vince"
15:12
Ciclismo: Vuelta, saluto atleti al monumento di Fausto Coppi
15:11
MotoGp: Di Giannantonio, fatto grande lavoro con la squadra
15:11
Mondiali volley: l'Italdonne prepara la sfida a Cuba
14:00
Ciclismo: l'80esima Vuelta parte dall'Italia, è prima volta