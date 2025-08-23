MotoGp: Di Giannantonio, fatto grande lavoro con la squadra

"Oggi sono molto contento, ieri ero molto arrabbiato perché nei circuiti con tanto grip facevamo fatica a far lavorare la gomma nuova nel time attack. Abbiamo fatto un grande lavoro con la squadra, siamo stati molto bravi. Avevamo molte idee per oggi e tutte hanno funzionato. La Q1 è andata bene, dopo nel mio unico tentativo in Q2, la gomma anteriore vibrava un po' e pensavo di non riuscire a spingere, invece ho fatto un super giro. Come passo non siamo messi male, per la Sprint c'è da lavorare, ma la prendiamo con un'opportunità per lavorare per domani". Così Fabio Di Giannantonio, terzo nelle qualifiche del Gp di Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGp.